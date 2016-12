Mahrez en Mané tegen Aubameyang in Afrika

ABUJA - Topschutter Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund maakt kans om voor de tweede keer op rij te worden gekozen tot Afrikaans voetballer van het jaar. De spits uit Gabon behoort tot de drie overgebleven kandidaten, samen met twee spelers uit de Premier League: Sadio Mané (Liverpool) en Riyad Mahrez (Leicester City). De winnaar wordt op 5 januari bekendgemaakt op een gala-avond in Nigeria.

Door ANP - 22-12-2016, 20:07 (Update 22-12-2016, 20:07)

Aubameyang maakte vorig jaar een einde aan de hegemonie van Yaya Touré, die daarvoor vier keer op rij was gekozen tot beste speler in Afrika. De spits van Dortmund kreeg in 2015 echter net iets meer stemmen dan de middenvelder van Manchester City.

Dit keer komt de concurrentie voor Aubameyang uit Senegal (Mané) en Algerije (Mahrez). De Algerijn had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de stunt van Leicester City, dat tot ieders verrassing kampioen van Engeland werd.