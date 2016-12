Welbeck na maanden weer terug bij Arsenal

ANP Welbeck na maanden weer terug bij Arsenal

LONDEN - Danny Welbeck kan zijn rentree maken bij Arsenal. De 26-jarige aanvaller deed vrijdag voor het eerst sinds zeven maanden weer volledig mee aan de groepstraining.

Door ANP - 23-12-2016, 11:31 (Update 23-12-2016, 11:31)

Welbeck liep begin mei in de wedstrijd tegen Manchester City (2-2) een zware knieblessure op. De Engelse international miste daardoor het Europees kampioenschap in Frankrijk en kon ook de eerste vier maanden van het seizoen in de Premier League niet meedoen.

,,Het is fantastisch. Het moet voor mij voelen als de start van een nieuwe carrière'', aldus trainer Arsène Wenger, die aangaf voorlopig nog niet te veel risico met zijn spits te nemen. Welbeck maakte sinds zijn overstap van Manchester United in september 2014 in 49 wedstrijden dertien doelpunten voor Arsenal.