ANP Clubrecord Chelsea met twaalfde zege op rij

LONDEN - Chelsea heeft maandag de twaalfde overwinning op rij geboekt in de Engelse Premier League. Met de zege op Bournemouth (3-0) verbeterde de Londense ploeg daarmee het clubrecord uit 2009. De winst hield Chelsea stevig aan kop van de ranglijst met 46 punten uit achttien duels.

Door ANP - 26-12-2016, 17:57 (Update 26-12-2016, 17:57)

Pedro zette de thuisploeg in de 24e minuut op voorsprong. Na de pauze schoot Belgisch international Eden Hazard raak vanaf de strafschopstip nadat hij zelf was gevloerd. Diep in blessuretijd maakte Pedro er nog 3-0 van. Bij Bournemouth ontbrak Nathan Aké. De Nederlander wordt gehuurd van Chelsea, met een clausule dat hij niet mag uitkomen in de onderlinge duels.