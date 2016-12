Koeman wint met Everton bij Leicester

LEICESTER - Ronald Koeman heeft maandag op 'Boxing Day' met Everton gewonnen bij Leicester City: 0-2. De openingstreffer viel kort na rust en werd gemaakt door Belgisch international Kevin Mirallas. Zijn land- en ploeggenoot Romelu Lukaku maakte in blessuretijd de 2-0. Door de zege klom Everton naar de zevende plaats in de Engelse Premier League.

Door ANP - 26-12-2016, 17:58 (Update 26-12-2016, 17:58)

De spelers keken bij opkomst tegen 30.000 hoofden aan van Jamie Vardy. De fans van de titelverdediger hadden maskers van de topschutter, die een schorsing van drie duels moet uitzitten nadat hij in het duel met Stoke City rood had gekregen wegens een onbesuisde actie op Mame Diouf. Volgens Leicester City was die overtreding echter geen rode kaart waard, de club ging vergeefs in beroep.