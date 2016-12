Oliseh nieuwe trainer Fortuna Sittard

ANP Oliseh nieuwe trainer Fortuna Sittard

SITTARD - Sunday Oliseh is de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. De oud-international van Nigeria tekent volgens de club uit Limburg een verbintenis van 1,5 jaar.

Door ANP - 27-12-2016, 11:55 (Update 27-12-2016, 12:08)

De 42-jarige Oliseh is de opvolger van Ben van Dael, die vorige week na een ruime nederlaag tegen FC Den Bosch (4-0) werd ontslagen. Fortuna Sittard ging als nummer achttien van de Jupiler League de winterstop in. Oliseh nam begin dit jaar ontslag als bondscoach van Nigeria na het uitblijven van betalingen. De oud-speler van Ajax staat op 2 januari voor het eerst op het trainingsveld van zijn nieuwe club.

Isitan Gün, de Turkse eigenaar van Fortuna, is blij met de komst van Oliseh. ,,Met Sunday kiest Fortuna voor een trainer die jong en ambitieus is. Hij heeft visie en spelers kijken tegen hem op. We zochten iemand die aantrekkelijk voetbal wil combineren met de pure wil om te winnen. Met Sunday denken we deze trainer gevonden te hebben. Sunday heeft al wedstrijden van Fortuna bekeken, zodat hij op 2 januari goed voorbereid aan zijn werk kan beginnen."

Oliseh werd als voetballer kampioen met Ajax en was ook succesvol bij onder meer Juventus en Borussia Dortmund. De 54-voudig international vertegenwoordigde Nigeria op de WK's van 1994 en 1998. Hij won goud op de Spelen en sleept eenmaal de Afrika Cup in de wacht. Na zijn loopbaan als voetballer werkte Oliseh in België als technisch directeur van Eupen en trainer van Verviers. Daarna ging hij aan de slag als bondscoach van de nationale ploeg van Nigeria.