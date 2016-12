Brama van PEC Zwolle naar FC Utrecht

UTRECHT - Wout Brama verhuist van PEC Zwolle naar FC Utrecht. De dertigjarige middenvelder heeft dinsdag een contract voor anderhalf jaar ondertekend in De Galgenwaard, liet een woordvoerder van Utrecht weten. FC Utrecht had dringend behoefte aan een extra middenvelder omdat Rico Strieder vanwege een zware knieblessure de rest van dit seizoen is uitgeschakeld.

Door ANP - 27-12-2016, 18:01 (Update 27-12-2016, 18:01)

De Duitser scheurde eerder deze maand in de wedstrijd tegen Heracles Almelo de voorste kruisband van zijn linkerknie. Strieder was een vaste waarde in het elftal van trainer Erik ten Hag. In de zoektocht naar een vervanger kwam Utrecht uit bij Brama, die Ten Hag nog kent uit zijn periode bij FC Twente.

De drievoudig international van het Nederlands elftal was bezig aan zijn derde seizoen bij PEC Zwolle, waar zijn contract komende zomer zou aflopen. Brama werd in 2010 met FC Twente landskampioen.