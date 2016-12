Trainer Ramos weg bij Málaga

MÁLAGA - De Spaanse voetbalclub Málaga gaat op zoek naar een nieuwe trainer. De ploeg uit Andalusië nam dinsdag definitief afscheid van Juande Ramos, iets wat voorzitter Abdullah Bin Nasser Al Thani vorige week al had gesuggereerd in een bericht op Twitter. Een bevestiging bleef toen uit.

Door ANP - 27-12-2016, 19:02 (Update 27-12-2016, 19:02)

Málaga meldde dinsdag dat Ramos zijn contract, dat liep tot medio 2019, heeft laten ontbinden. De 62-jarige Spanjaard was afgelopen zomer teruggekeerd bij de club waarvoor hij in het seizoen 2003-2004 ook al werkte. Sindsdien was Ramos trainer bij Sevilla, Tottenham Hotspur, Real Madrid, CSKA Moskou en Dnjepr Dnjepropetrovsk.

Bij Málaga vallen de resultaten tegen. De club staat op de elfde plaats in La Liga en werd vorige week in het Spaanse bekertoernooi uitgeschakeld door tweedeklasser Córdoba. Het leidde dinsdag tot een breuk met Ramos.