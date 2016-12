Rincón maakt overstap naar Juventus

TURIJN - Middenvelder Tomás Rincón gaat voor Juventus spelen. De Venezolaan komt over van Genoa en is in Turijn waar hij donderdag een medische keuring heeft ondergaan, liet Juventus op Twitter weten. Rincón zal spoedig zijn contract ondertekenen bij de Italiaanse club.

Door ANP - 29-12-2016, 12:54 (Update 29-12-2016, 12:54)

Het is nog niet bekend hoelang Juventus de middenvelder aan zich gaat binden. Italiaanse media zeggen echter te weten dat de 28-jarige Rincón voor 2 miljoen euro op huurbasis wordt overgenomen. Juventus zou de optie hebben om hem aan het einde van het seizoen alsnog te kopen.

Juventus staat met 42 punten bovenaan in de Serie A. AS Roma staat tweede met een verschil van vier punten.