'Coleman bedankt voor Swansea City'

ANP 'Coleman bedankt voor Swansea City'

SWANSEA - Met Paul Clement en Gary Rowett zijn nog twee kandidaten over voor het trainerschap bij Swansea City. Chris Coleman, bondscoach van Wales, en Ryan Giggs stonden ook op de lijst bij de Britse voetbalclub, maar die namen kunnen naar alle waarschijnlijkheid worden geschrapt, aldus The Guardian.

Door ANP - 30-12-2016, 9:43 (Update 30-12-2016, 9:43)

De 46-jarige Coleman leek de belangrijkste kandidaat om de dinsdag ontslagen Bob Bradley op te volgen bij de huidige nummer negentien uit de Premier League. Hij geeft echter de voorkeur aan een langer verblijf als bondscoach van Wales, waarmee hij zich hoopt te plaatsen voor het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland.

Clement is, na zijn ontslag bij Derby County in februari, nu assistent-trainer bij Bayern München. Rowett moest twee weken terug vertrekken als hoofdtrainer bij Birmingham City. Volgens The Guardian krijgt een van hen vermoedelijk de voorkeur boven Giggs, die nauwelijks ervaring als hoofdcoach heeft.