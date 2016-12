Heerenveen oefent tegen Wolfsburg in Spanje

HEERENVEEN - Sc Heerenveen heeft in VfL Wolfsburg een aansprekende opponent gevonden voor een oefenwedstrijd tijdens het winterse trainingskamp in Spanje. De ploeg van trainer Jurgen Streppel treft het Duitse elftal van Jeffrey Bruma en nieuweling Riechedly Bazoer volgende week zaterdag in La Manga. Ton Lokhoff fungeert als assistent van hoofdtrainer Valérien Ismael bij Wolfsburg, dat bezig is aan een moeizaam seizoen in Duitsland.

30-12-2016

Halverwege het jaar staat Wolfsburg op de dertiende plaats in de Bundesliga. Met aanwinst Bazoer, overgenomen van Ajax, hoopt de club na de winterstop omhoog te klimmen. Heerenveen staat in de eredivisie op de vierde plaats. De Friese ploeg hervat het seizoen op zaterdag 14 januari tegen ADO Den Haag.