Broers De Boer aan aftrap bij oud-internationals

ANP November 2003: Aanvoerder Frank de Boer van het Nederlands Elftal verlaat aangeslagen het veld, zaterdag in Glasgow, na de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Schotland.

HEEMSTEDE - Frank de Boer doet zaterdag 7 januari mee in de traditionele nieuwjaarswedstrijd van oud-internationals tegen de Koninklijke HFC. Ook broer Ronald is in Heemstede van de partij, meldt de KNVB.

'Oranje' staat onder leiding van Sjaak Swart.

Naast de gebroeders De Boer kan de oud-Ajacied beschikken over Romano Denneboom, Orlando Engelaar, Marc van Hintum, Pierre van Hooijdonk, Pieter Huistra, Michel Kreek, Denny Landzaat, Martijn Meerdink, Oscar Moens, Michael Mols, Arthur Numan, Barry Opdam, Martijn Reuser, Simon Tahamata, Aron Winter, Richard Witschge en Rob Witschge.

Koninklijke HFC, de oudste club van Nederland, stelt een team samen met spelers van nu en oud-spelers van de club. De wedstrijd begint zaterdag 7 januari om 14.30 uur.