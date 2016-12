Van Ginkel opnieuw op huurbasis naar PSV

ANP Van Ginkel opnieuw op huurbasis naar PSV

EINDHOVEN - Marco van Ginkel maakt het voetbalseizoen af bij PSV. De Eindhovenaren huren de middenvelder van Chelsea. Ook vorig seizoen huurde PSV Van Ginkel de tweede seizoenshelft van de Londenaren. Met Van Ginkel als belangrijke kracht behaalde PSV in mei op de laatste speeldag de landstitel.

Door ANP - 31-12-2016, 14:30 (Update 31-12-2016, 14:37)

Van Ginkel, zesvoudig international, kreeg in de zomer last van een oude knieblessure en liet zich in augustus opereren. In november maakte de 24-jarige speler zijn rentree bij de beloften van Chelsea. ,,Ik ben blij dat ik deze route heb gekozen'', aldus Van Ginkel op de website van PSV. ,,Rust en fysiotherapie waren noodzakelijk. Ik ben nu weer toe aan topvoetbal en ben blij dat PSV me die kans geeft. Ik heb hier vorig seizoen een mooie tijd gehad en hoop dat we dat nu kunnen evenaren.''

Met de komst van Van Ginkel wordt het op het middenveld van PSV behoorlijk druk. De Brabanders versterkten zich in de zomer met Bart Ramselaar van FC Utrecht. Hij vormt inmiddels een vaste waarde. Davy Pröpper en Andrés Guardado, die net weer fit is, zijn ook basiskrachten op het middenveld. Jorrit Hendrix is, na wekenlange afwezigheid door een blessure, ook weer inzetbaar. PSV huurt daarnaast dit seizoen Siem de Jong, die ook in de aanval uit de voeten kan, van Newcastle United.

Versterking

,,Marco is een speler die iets extra's toevoegt aan onze selectie. Dat is het uitgangspunt van de keuze die we gemaakt hebben. Ik heb in de voorbije maanden altijd contact met hem gehouden, omdat we in hem een potentiële versterking zagen. Het is mooi dat het nu weer lukt. We hebben er een goede speler bij'', aldus technisch manager Marcel Brands. En trainer Phillip Cocu: ,,Marco is een middenvelder die van zestienmetergebied tot zestienmetergebied kan spelen, met een sterk karakter, diepgang en scorend vermogen. Vorig seizoen heeft hij zijn kwaliteit al laten zien. Ik ben zeer tevreden met Marco als versterking voor de selectie.''

PSV werd voor de winterstop uitgeschakeld in Europa en het nationale bekertoernooi, en kan zich daarom vanaf januari volledig op de eredivisie richten. De titelverdediger heeft halverwege de competitie een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord en drie punten op nummer twee Ajax.