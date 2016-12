Afellay terug in basis van Stoke City

ANP Afellay terug in basis van Stoke City

LONDEN - Ibrahim Afellay sluit zaterdagmiddag een vervelend jaar af als basisspeler van Stoke City in het uitduel met koploper Chelsea. Het is voor het eerst sinds april dat de middenvelder weer aan de aftrap verschijnt voor zijn ploeg. Hij is hersteld van een zware knieblessure.

Door ANP - 31-12-2016, 15:47 (Update 31-12-2016, 15:47)

Afellay vierde dinsdag al zijn rentree bij Stoke City. Hij mocht toen een kwartier meedoen tegen Liverpool. Stoke City start zaterdag met drie Nederlanders tegen koploper Chelsea. Erik Pieters en Bruno Martins Indi hebben eveneens een basisplaats.

Het duel tussen Chelsea en Stoke City begint om 16.00 uur.