ANP United ontsnapt tegen Middlesbrough

MANCHESTER - Manchester United heeft zaterdag een tegenvallend kalenderjaar met een zwaarbevochten zege op Middlesbrough afgesloten. Anthony Martial en Paul Pogba voorkwamen in de slotfase dat de Engelse nummer vijf van vorig seizoen voor eigen publiek onderuit ging (2-1).

Door ANP - 31-12-2016, 18:00 (Update 31-12-2016, 18:00)

Martial tekende pas in de 85e minuut voor de gelijkmaker. Amper twee minuten later kopte Pogba zijn ploeg naar de zege. Middlesbrough kwam in de 67e minuut tegen alle verhoudingen in op voorsprong toen Grant Leadbitter één van de schaarse kansen van de bezoekers benutte

Ondanks de zege staat Manchester United halverwege de competitie nog altijd dertien punten achter op koploper Chelsea. Trainer José Mourinho, de opvolger van Louis van Gaal, wacht nog veel werk in het nieuwe jaar.