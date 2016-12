Van Dijk met een rode kaart het jaar uit

SOUTHAMPTON - Virgil van Dijk nam zaterdag vervelend afscheid van een succesvol jaar waarin hij zich in de kijker speelde van veel topclubs. De verdediger van Southampton werd in de slotfase van het door zijn ploeg verloren thuisduel met Westbromwich Albion (1-2) met een tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Door ANP - 31-12-2016, 18:16 (Update 31-12-2016, 18:16)

Andre Gray was zaterdag de grote man bij Burnley in het thuisduel met Sunderland (4-1). Hij schreef geschiedenis door als eerste speler van zijn club drie keer op rij te scoren tijdens een duel in de Premier League. Gray tekende voor de eerste drie treffers van Burnley tegen Sunderland, waar Patrick van Aanholt een basisplaats had.

Swansea City verloor ook van Bournemouth (0-3). Leroy Fer had een basisplaats bij de verliezende ploeg maar moest vlak voor rust geblesseerd naar de kant. Leicester sloot het jaar waarin het verrassend de titel pakte af met een zege op West Ham United (1-0).