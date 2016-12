Go Ahead Eagles huurt Manu

DEVENTER - Elvis Manu maakt het seizoen af voor Go Ahead Eagles. De hekkensluiter van de eredivisie huurt de aanvaller van het Engelse Brighton & Hove Albion.

De 23-jarige Manu maakte twee seizoenen geleden naam bij Feyenoord. Hij bezorgde de huidige koploper van de eredivisie zeven competitietreffers. De aanvaller schoot Feyenoord ook naar de groepsfase van de Europa League, waarin hij viermaal scoorde.

Manu hoopt dat hij Go Ahead Eagles in de eredivisie kan houden. ,,Ik heb me uiteraard een beetje verdiept in de eerste seizoenshelft en hoorde toch wel van veel mensen dat Go Ahead Eagles de nodige pech heeft gehad", stelt hij. ,,Vooral met scoren. Ik hoop en denk dat ik op dat gebied belangrijk kan zijn met assists en goals. Daar ga ik in ieder geval niets minder dan alles voor geven.”