Tannane haakt af bij Marokko voor Afrika Cup

MARRAKECH - Oussama Tannane moet het toernooi om de Afrika Cup aan zich voorbij laten gaan. De 22-jarige aanvaller van Saint-Étienne, die eerder naam maakte bij Heracles Almelo, heeft in de voorbereiding op het evenement in Gabon een heupblessure opgelopen. Bondscoach Hervé Renard riep zondag met Aziz Bouhaddouz van de Duitse club St. Pauli direct een vervanger op.

Door ANP - 1-1-2017, 22:28 (Update 1-1-2017, 22:28)

Renard had in zijn voorselectie voor de Afrika Cup geen plek voor Hakim Ziyech en slaat de Ajacied ook over nu Tannane is weggevallen. Eerder viel Younes Belhanda al af bij Marokko. De spelmaker van Nice staat voorlopig aan de kant met een gebroken teen.

Karim El Ahmadi van Feyenoord zit wel bij de groep, net als onder anderen Nordin Amrabat (Watford). Marokko opent de Afrika Cup op 16 januari tegen Congo en speelt in de groep ook tegen Togo en Ivoorkust.