ANP Leicester City kan ook in 2017 niet winnen

MIDDLESBROUGH - Regerend landskampioen Leicester City heeft zijn eerste wedstrijd van 2017 niet kunnen omzetten in winst. De ploeg van coach Claudio Ranieri kwam bij Middlesbrough niet verder dan 0-0 en blijft daarmee in de onderste regionen van de Premier League hangen. Leicester heeft dit seizoen pas vijf keer gewonnen in de competitie.

Door ANP - 2-1-2017, 15:36 (Update 2-1-2017, 15:36)

Bij Leicester ontbrak spits Jamie Vardy die nog een van zijn drie wedstrijden schorsing uitzat. Bij Middlesbrough begon Marten de Roon wel in de basis. De 25 jarige Nederlander speelde de hele wedstrijd.

Gastón Ramírez kreeg in de 83e minuut na een slecht weggekopte bal van Wes Morgan een enorme kans om de thuisploeg de eerste winst van het jaar te bezorgen. De Uruguayaan schoot echter naast. Leicester drong in de slotfase nog even aan, maar kwam ook niet tot scoren.