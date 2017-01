Liverpool verspeelt dure punten in Sunderland

SUNDERLAND - Liverpool heeft in de achtervolging op koploper Chelsea fikse averij opgelopen. De ploeg van coach Jürgen Klopp verspeelde twee punten in de uitwedstrijd bij Sunderland: 2-2. Chelsea, dat vijf punten meer heeft, komt woensdag in actie bij Tottenham Hotspur.

Door ANP - 2-1-2017, 18:07 (Update 2-1-2017, 18:07)

Hoewel Liverpool vroeg op voorsprong kwam dankzij Daniel Sturridge, stond het al snel weer gelijk. Jermain Defoe benutte een strafschop nadat Didier Ndong onderuit was gelopen door Ragnar Klavan.

In de tweede helft kwam Liverpool goed weg toen arbiter Anthony Taylor een handsbal van Emre Can niet had opgemerkt. Vlak daarop leek Sadio Mané de bezoekers alsnog de winst te bezorgen. Een handsbal van diezelfde Mané zorgde er tien minuten later echter voor dat Defoe opnieuw mocht aanleggen vanaf elf meter. Ook de tweede keer liet hij doelman Simon Mignolet kansloos.