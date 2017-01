Quincy Owusu-Abeyie weg bij NEC

NIJMEGEN - Quincy Owusu-Abeyie en NEC gaan uit elkaar. Het vertrek van de dertigjarige Amsterdammer moet nog formeel worden afgerond, maar Owusu-Abeyie zal niet meer terugkeren bij NEC, bevestigt de club maandag.

Door ANP - 2-1-2017, 20:15 (Update 2-1-2017, 20:15)

De buitenspeler die eerder speelde voor onder andere Spartak Moskou, Panathinaikos en Boavista, werd in de zomer gehaald door de club uit Nijmegen en kwam in totaal in twaalf wedstrijden in actie voor NEC. Voor de winterstop was de speler na conflicten op de training vanwege een ,,opeenstapeling van incidenten" al uit de selectie gezet door trainer Peter Hyballa. Die verbanning blijkt nu de opmaat voor een definitief vertrek.