Almere City wil verder met Jack de Gier

ALMERE - Almere City wil door met trainer Jack de Gier. Dat heeft algemeen directeur John Bes van de Flevolandse eerstedivisionist dinsdag tegen Omroep Flevoland gezegd. De Gier heeft een aflopend contract.

Door ANP - 3-1-2017, 19:00 (Update 3-1-2017, 19:00)

,,De intentie is om met elkaar door te gaan. We hebben een heel goed jaar gedraaid onder De Gier'', verklaart Bes die eerst met de raad van commissarissen vergadert voor hij met De Gier om de tafel gaat. ,,We zijn tevreden en hopen eruit te komen.''

De Gier werd op 1 januari 2016 aangesteld als coach van Almere City. De oud-aanvaller leidde de ploeg naar een periodetitel en een plaats in de play-offs. Daarin strandde de ploeg in de tweede ronde. In het huidige seizoen bezet Almere City de zesde plaats.