Hulshoff en Slot maken seizoen bij Cambuur af

LEEUWARDEN - Sipke Hulshoff en Arne Slot staan ook de tweede seizoenshelft voor de groep bij SC Cambuur. Het bestuur van de voetbalclub uit Leeuwarden is zo tevreden over de interim-trainers, dat is besloten ze de huidige competitie te laten afmaken.

Door ANP - 5-1-2017, 17:21 (Update 5-1-2017, 17:21)

Hulshoff en Slot volgden halverwege oktober de ontslagen coach Rob Maas op. Van de elf wedstrijden die Cambuur speelde onder leiding van de tijdelijke trainers, werden er liefst acht gewonnen. In de beker verraste de club uit de Jupiler League Ajax door met 2-1 te winnen.

In de competitie is Cambuur, dat vorig seizoen nog in de eredivisie speelde, gestegen naar de negende plaats. Cambuur hervat de competitie vrijdag 13 januari met een thuiswedstrijd tegen koploper VVV-Venlo.