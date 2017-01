Rechter wijst klacht FNV tegen FIFA af

ANP Rechter wijst klacht FNV tegen FIFA af

ZÜRICH - Een rechtbank in Zwitserland heeft een klacht van de Nederlandse vakbond FNV over de erbarmelijke werkomstandigheden van arbeiders in Qatar vrijdag afgewezen. De vakbond had wereldvoetbalbond FIFA voor de rechter gedaagd vanwege structurele schending van mensenrechten bij de bouw van stadions voor het WK voetbal van 2022 in het oliestaatje.

Door ANP - 6-1-2017, 12:40 (Update 6-1-2017, 12:40)

De FNV wilde dat de FIFA zou erkennen dat het een verkeerde beslissing is geweest het WK aan Qatar toe te wijzen, eiste dat de bond er alles aan zou doen de leef- en werkomstandigheden van de werknemers te verbeteren en had ook namens een slachtoffer een schadeclaim ingediend.

Volgens de FIFA heeft de rechter in Zürich bepaald dat de mondiale voetbalbond de situatie in Qatar goed controleert. ,,Ze zal er bij de autoriteiten in Qatar voortdurend op aandringen veilige en fatsoenlijke werkomstandigheden te creëren.''