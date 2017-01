Chery op weg naar China

ANP Chery op weg naar China

LONDEN - Tjaronn Chery staat op het punt een contract bij het Chinese Guizhou Hengfeng Zhicheng te tekenen. Dat bevestigde vrijdag zijn trainer Ian Holloway van Queens Park Rangers. ,,Hij is 28 jaar en wil een groter contract'', zei de coach tegen de BBC. ,,Soms ben je ook beter af met spelers die hier echt graag willen zijn.''

Door ANP - 6-1-2017, 19:00 (Update 6-1-2017, 19:00)

Chery verruilde FC Groningen anderhalf jaar geleden voor Queens Park Rangers en staat daar nog tot de zomer van 2018 onder contract. ,,Hij kwam met hoge verwachtingen bij ons'', zei Holloway. ,,We kunnen hem nu wel een nieuw contract aanbieden. Maar waar neemt hij nog genoegen mee? We hebben wel even met hem over een langere overeenkomst gesproken. Maar hij wil zo veel mogelijk geld verdienen voor zijn gezin. Hij wil vertrekken, dus wat kan ik er nog over zeggen. Hij droeg ons shirt met trots maar weet ook wat hij moet doen voor zijn familie.''