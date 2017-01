'Wang Hui gaat ADO betalen'

ANP 'Wang Hui gaat ADO betalen'

DEN HAAG - Wang Hui, grootaandeelhouder van ADO Den Haag, gaat aan zijn verplichtingen voldoen. Volgens Voetbal International heeft de Chinees zijn handtekening gezet onder een overeenkomst waarin staat dat hij bijna 2,5 miljoen euro gaat betalen.

Door ANP - 6-1-2017, 22:42 (Update 6-1-2017, 22:42)

Een woordvoerder van ADO Den Haag kon vrijdagavond het goede nieuws voor zijn club nog niet bevestigen. Wang Hui werd donderdag door de rechter verplicht om bijna 2,5 miljoen euro aan achterstallige betalingen over te maken. Hij en zijn advocaten verschenen echter niet in de rechtbank van Den Haag. Daarom bleef het onduidelijk of de Chinees nu wel zou betalen.

Wang Hui was al enige tijd in overleg met Ben Knüppe en Job van der Have, die vorige maand door de Ondernemingskamer werden aangesteld. Sindsdien vervangt Knüppe de Chinees als voorzitter en heeft Van der Have de aandelen van Wang Hui in beheer.