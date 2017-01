Robben relaxt over contract Bayern

ANP Robben relaxt over contract Bayern

MÜNCHEN - Arjen Robben heeft nog altijd geen handtekening gezet onder een nieuw contract bij Bayern München, maar de Nederlandse vleugelspits maakt zich niet druk. ,,Ik heb geen deadline. Ik concentreer me eigenlijk alleen op het voetbal'', aldus de international, die met de Beierse formatie is neergestreken in Qatar voor een trainingskamp.

Door ANP - 7-1-2017, 14:42 (Update 7-1-2017, 14:42)

Het contract van Robben, die sinds 2009 bij de Duitse recordkampioen speelt, loopt aan het einde van dit seizoen af. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge meldde eerder dat de Oranje-international deze maand zijn krabbel zou zetten. ,,Het is niet zo dat ik zonder contract speel toch? Ik ben hier sowieso nog zes maanden, en misschien nog wel één of twee jaar. Ik weet het niet.''

Wat Robben wel weet is dat hij voorlopig nog op topniveau wil voetballen. ,,Omdat ik nog steeds geniet op het veld en met plezier voetbal. Wat de toekomst brengt na Bayern, laat ik open. Het kan China worden, of Amerika, Australië of Nederland. Maar ook niets. We zien het wel.''