Heerenveen verslaat Wolfsburg

LA MANGA - sc Heerenveen heeft zaterdag in een oefenduel in het Spaanse La Manga VfL Wolfsburg met 2-1 verslagen. Bij de Duitsers maakte de van Ajax overgenomen Riechedly Bazoer zijn eerste speelminuten.

Door ANP - 7-1-2017, 17:36 (Update 7-1-2017, 17:36)

Het duel werd gespeeld over drie keer dertig minuten. Duits international Mario Gomez opende in de 33e minuut de score namens Wolfsburg uit een strafschop. Reza Ghoochannejhad maakte in dezelfde periode gelijk, waarna de pas 19-jarige Michel Vlap het duel kort voor tijd besliste in het voordeel van de Friezen.