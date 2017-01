Younes helpt Ajax voorbij RB Leipzig

ALCANTARILHA - Ajax heeft zaterdag veel zelfvertrouwen opgedaan in de oefenwedstrijd met RB Leipzig. De ploeg van coach Peter Bosz won in Alcantarilha in de Portugese Algarve met maar liefst 5-1 van de sensatie uit de Duitse Bundesliga.

Door ANP - 7-1-2017, 18:43 (Update 7-1-2017, 18:43)

De Duitser Amin Younes was de grote man bij de nummer twee uit de Nederlandse eredivisie. Younes was goed voor drie treffers; de 1-0, de 3-0 en vlak na rust de 4-0. Hij was ook nog betrokken bij de 2-0 van Kasper Dolberg na een blunder van doelman Péter Gulácsi van Leipzig. De Duitsers deden nog wat terug via Davie Selke, maar toen was de wedstrijd al lang gespeeld.

In de slotfase zette Anwar El Ghazi met een kopbal de eindstand op het scorebord.