ANP Oud-internationals boeken zege op HFC

HAARLEM - De oud-internationals hebben zaterdag de traditionele Nieuwjaarswedstrijd tegen de Koninklijke HFC met 3-1 gewonnen. De wedstrijd tussen oud-internationals en een Legends-team van de Koninklijke HFC, de oudste club van Nederland, wordt al sinds 1923 gespeeld.

Door ANP - 7-1-2017, 20:10 (Update 7-1-2017, 20:10)

Halverwege stond het nog 1-0 voor HFC-Legends na een treffer van Jurjen Bettink. De oud-internationals, die gecoacht werden door oud-Ajacied Sjaak Swart, maakten na rust wel het verschil. Na de gelijkmaker van Pierre van Hooijdonk, die in de eerste helft nog een strafschop had gemist, liepen de oud-spelers van Oranje uit naar 3-1 via een intikker van Martijn Reuser en een lobje van Ronald de Boer.

Namens de oud-internationals kwamen verder onder anderen Frank de Boer, Richard Witschge, Aron Winter en Simon Tahamata in actie.