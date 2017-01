Giroud voorkomt 'replay' voor Arsenal

PRESTON - Arsenal heeft op het allerlaatste moment voorkomen dat het op herhaling moet in de derde ronde van de FA Cup. De ploeg van coach Arsène Wenger won zaterdag op bezoek bij Preston North End met 2-1 en voorkwam daarmee een 'replay'.

Door ANP - 7-1-2017, 20:50 (Update 7-1-2017, 20:50)

Preston North End, dat uitkomt in het Championship, zorgde voor een flinke verrassing door al in de zevende minuut de 1-0 op het scorebord te zetten. Callum Robinson profiteerde van geklungel in de defensie van de Londenaren. Aaron Ramsey bracht Arsenal vlak na rust op gelijke hoogte. Een aanval over veel schijven van de Londense topclub belandde bij de international van Wales, die hard binnenschoot.

Wat Arsenal daarna ook probeerde, de thuisploeg hield stand. Tot in de 89e minuut. Oliver Giroud kreeg de bal na een slim hakje van Lucas Pérez. De Franse spits liet doelman Chris Maxwell van Preston vervolgens kansloos.