ANP AS Roma wint bij Genoa

GENUA - AS Roma heeft zondag de uitwedstrijd bij Genoa gewonnen, 0-1. De nummer twee van de Serie A dankte de zege aan een eigen doelpunt van Armando Izzo.

Door ANP - 8-1-2017, 17:07 (Update 8-1-2017, 17:07)

Kevin Strootman speelde de hele wedstrijd voor AS Roma en kreeg een gele kaart. AS Roma is koploper Juventus tot op een punt genaderd. De kampioen uit Turijn heeft echter twee duels minder gespeeld. Juventus voetbalt zondagavond nog tegen Bologna.

Lazio, de nummer vier van de ranglijst, won op de valreep van Crotone (1-0). Ciro Immobile brak pas in blessuretijd het verzet van de nummer voorlaatst van de Serie A. Stefan de Vrij en Wesley Hoedt speelden de hele wedstrijd voor Lazio. Ricardo Kishna mocht in de slotfase invallen.