Ivoorkust klopt Zweden in oefenduel

ABU DHABI - Ivoorkust heeft zondag een oefeninterland tegen Zweden in Abu Dhabi met 2-1 gewonnen. Het duel werd gespeeld ter voorbereiding op de strijd om de Afrika Cup. ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon speelde een ongelukkige rol. Door een eigen doelpunt van Kanon kwam Zweden, tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie, in de 39e minuut op voorsprong.

Door ANP - 8-1-2017, 17:38 (Update 8-1-2017, 17:38)

Op slag van rust maakte Serge N'Guessan gelijk. Kort na de pauze zorgde Giovanni Sio voor de 2-1. De Zweden traden niet in hun sterkste formatie aan. Bij Ivoorkust stonden onder anderen Wilfried Bony en Salomon Kalou in de basis.