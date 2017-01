WK Qatar ziet betere arbeidsomstandigheden

DOHA - De werkomstandigheden van de arbeiders die in Qatar bouwen aan de stadions voor het WK voetbal van 2022, zijn aanmerkelijk verbeterd. Dat zei Hassan Al Thawadi van het organisatiecomité maandag tijdens een rondleiding bij een van de stadions in Doha. ,,We werken voortdurend aan verbeteringen. Het kan misschien sneller, maar er is vooruitgang'', aldus de algemeen secretaris.

Door ANP - 9-1-2017, 18:55 (Update 9-1-2017, 18:55)

De leef- en werkomstandigheden van de vele gastarbeiders in Qatar is al jarenlang onderwerp van kritiek. Ook de Nederlandse vakbond FNV heeft zich hun lot aangetrokken en meent evenals Amnesty International dat er sprake is van uitbuiting en slavernij. De vakbond voert zelfs een juridische strijd tegen de wereldbond FIFA om een halt te roepen aan de schending van de mensenrechten. De FNV verloor vorige week een rechtszaak bij een Zwitserse rechtbank.

Volgens Hassan Al Thawadi is er altijd kritiek op het land dat een WK voetbal organiseert. ,,Een zekere mate van kritiek is normaal, maar wij zijn blootgesteld aan zeer agressieve kritiek. We staan steeds in contact met non-gouvernementele organisaties om de situatie te verbeteren. Het WK draagt zeker bij tot hervormingen.''