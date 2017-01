Vitesse slijt Dauda aan Atromitos

ANP Vitesse slijt Dauda aan Atromitos

ARNHEM - Vitesse heeft afscheid genomen van Abiola Dauda. De 28-jarige Nigeriaanse spits, die overbodig was in Arnhem, vervolgt zijn voetbalcarrière bij de Griekse club Atromitos. Vitesse nam vorige week ook al afscheid van de Japanse verdediger Kosuke Ota, die terugkeerde naar zijn oude club FC Tokyo.

Door ANP - 10-1-2017, 8:13 (Update 10-1-2017, 8:13)

Trainer Henk Fraser had Dauda en Ota niet meer nodig. Hij hoopt zijn selectie deze week wel te kunnen versterken met Alexander Büttner. De linksback bereikte al een principe-akkoord met Vitesse over een contract van naar verluidt 2,5 jaar. Zodra Büttner het papierwerk bij zijn oude club Dinamo Moskou heeft afgerond, kan hij weer in Arnhem aan de slag.

De Achterhoeker brak tussen 2008 en 2012 door bij Vitesse. Het leverde Büttner een 'droomtransfer' op naar Manchester United. Via Anderlecht en Dinamo Moskou staat hij nu voor een terugkeer in het geel-zwart.