Wiegman haalt Lewerissa terug bij Oranje

ZEIST - Voetbalster Vanity Lewerissa keert na ruim een jaar afwezigheid terug in de nationale selectie van Oranje. Sarina Wiegman, de interim-bondscoach na het ontslag kort voor kerst van Arjan van der Laan, neemt de 25-jarige aanvalster van PSV mee naar een trainingsstage in Spanje. De Nederlandse voetbalsters verblijven tussen 16 en 25 januari in La Manga, waar ze oefeninterlands spelen tegen Roemenië en Rusland.

Door ANP - 10-1-2017, 10:06 (Update 10-1-2017, 10:06)

Lewerissa liep een jaar geleden een zware knieblessure op. Ze maakte in oktober haar rentree bij PSV. Wiegman heeft een selectie van in totaal 25 voetbalsters geselecteerd voor het komende trainingskamp, met daarin bekende namen als Mandy van den Berg, Daniëlle van de Donk, Lieke Martens en Vivianne Miedema.

Oranje zit in de voorbereiding op het EK van komende zomer in eigen land. Wiegman heeft de selectie onder haar hoede tot de KNVB een opvolger heeft gevonden voor Van der Laan.