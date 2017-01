Jan Smit vertrekt als voorzitter Heracles

ALMELO - Jan Smit vertrekt deze zomer als voorzitter van Heracles Almelo. Dat heeft hij woensdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn club bekendgemaakt. Smit was sinds 1998 preses van de Almeloërs. Hij wordt opgevolgd door Hans Bredewoud, maar directeur Nico-Jan Hoogma zal het gezicht naar buiten toe worden.

Onder Smit klom Heracles op van een laagvlieger in de eerste divisie naar een middenmoter in de eredivisie. Hoogtepunt was het halen van de bekerfinale in het seizoen 2011-2012 en het spelen van Europees voetbal dit seizoen na het winnen van de play-offs.

In de periode dat Smit aan het roer stond verliet Heracles ook het stadion aan de Bornsestraat om het nieuwe Polman Stadion te betrekken. Sinds 2003 speelt de club daar op kunstgras. Inmiddels is het stadion al twee keer uitgebreid en passen er ruim 12.000 toeschouwers in.