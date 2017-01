Weinig enthousiasme over uitbreiding WK

ANP Weinig enthousiasme over uitbreiding WK

ZURICH - De uitbreiding van het WK van 32 naar 48 landen vanaf 2026 heeft tot weinig enthousiaste reacties geleid. De KNVB vraagt zich af of de deelname van nog meer landen het voetbal wel vooruit helpt. Ook bondscoach Joachim Löw van wereldkampioen Duitsland denkt dat uitbreiding van het WK de kwaliteit van het voetbal zeker niet ten goede komt. De wereldvoetbalbond FIFA gelooft echter dat een groter deelnemersveld de ontwikkeling van de sport vooruit helpt.

Door ANP - 10-1-2017, 17:59 (Update 10-1-2017, 17:59)

,,We zitten in de 21e eeuw en moeten het WK aanpassen aan de 21e eeuw'', zei voorzitter Gianni Infantino. ,,Voetbal is meer dan alleen Europa en Zuid-Amerika, voetbal is globaal geworden. Uitbreiding van het WK helpt bij de ontwikkeling. We geven meer landen de kans om deel te nemen.''

Operationeel directeur Gijs de Jong van de KNVB noemt het een begrijpelijke wens dat de kleinere landen en andere continenten meer kans willen maken op deelname aan een WK. ,,Tegelijkertijd moet uitbreiding niet tot onnodige toename van oninteressante wedstrijden en meer overbelasting voor spelers leiden, want daar zit niemand op te wachten. De charme en kracht van het WK mag niet verloren gaan.''

Löw is bang dat het WK er niet leuker op wordt. Hij verwees naar het afgelopen EK in Frankrijk, waaraan 24 in plaats van zestien landen mochten meedoen. ,,Dat droeg niet bij aan verbetering van de kwaliteit, integendeel zelfs. We hebben veel saaie wedstrijden gezien waarin ploegen zich vooral voor het eigen doel verschansten'', zei de Duitse bondscoach.

De Europese voetbalclubs die zich hebben verenigd in de ECA zien er de voordelen ook niet van in. ,,Deze beslissing is genomen op politieke in plaats van sportieve gronden en onder grote politieke druk.''