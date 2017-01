Onana twijfelgeval bij Ajax

AMSTERDAM - Het is nog onzeker of André Onana zondag het doel van Ajax kan verdedigen in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle. Trainer Peter Bosz vertelde vrijdag dat de keeper ziek is. ,,De dokter is bij hem langs geweest. Ik weet niet hoe het er morgen voor staat, maar als hij zaterdag kan trainen, kan hij zondag ook spelen.''

Door ANP - 13-1-2017, 14:45 (Update 13-1-2017, 14:45)

Als Onana te ziek is om te spelen, maakt mogelijk Tim Krul zijn officiële debuut in de hoofdmacht van de nummer twee van de eredivisie. Krul is inmiddels volledig hersteld van zijn knieblessure en keepte al wedstrijden in Jong Ajax.

Justin Kluivert zit bij de selectie voor de ontmoeting met PEC. De zoon van voormalig topspits Patrick Kluivert was al mee op trainingskamp in de Algarve en maakte daar een goede indruk op Bosz, die niet erg dik zit in zijn buitenspelers. Bertrand Traoré doet met Burkina Faso mee aan de Afrika Cup, de jongelingen Pelle Clement en Vaclav Cerny zijn geblesseerd.