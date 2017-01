Roda JC huurt linksback Verboom

KERKRADE - Roda JC heeft de selectie versterkt met de Belgische linksback Bryan Verboom. De Limburgse club huurt de 24-jarige vleugelverdediger van Zulte Waregem voor een half jaar. Bij de Belgische club zat hij dit seizoen voornamelijk op de bank.

Door ANP - 13-1-2017, 16:24 (Update 13-1-2017, 16:24)

Verboom, een jeugdspeler van Sporting Charleroi en Anderlecht, kwam in 2012 bij Zulte Waregem terecht. Na vier seizoenen als basisspeler verloor hij zijn vaste stek aan de Deen Brian Hamalainen. Verboom kwam dit seizoen slechts zeven keer in actie voor de hoofdmacht van de herfstkampioen.

Verboom staat in Waregem nog tot medio 2019 onder contract. Hij komt bij Roda JC met Tom Van Hyfte, Yves De Winter, Ali Yasar en Kahraman Demirtas vier landgenoten tegen. Volgens de nummer zeventien van de eredivisie is Verboom komende zondag nog niet inzetbaar in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.