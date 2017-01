Kompany staat voor zoveelste rentree

ANP Kompany staat voor zoveelste rentree

MANCHESTER - Vincent Kompany gaat het weer proberen. De Belgische verdediger wordt de afgelopen jaren achtervolgd door blessureleed, maar hij staat nu voor zijn zoveelste rentree bij Manchester City. Volgens manager Pep Guardiola kan Kompany zondag tegen Everton eindelijk weer meedoen.

Door ANP - 13-1-2017, 16:42 (Update 13-1-2017, 16:42)

De aanvoerder van het Belgische elftal en van Manchester City valt al geruime tijd van de ene in de andere blessure. Kompany maakte in november tegen Crystal Palace zijn rentree in de basisploeg van de Engelse club, maar dat duurde amper veertig minuten. De Belg liep een knieblessure op bij een botsing met zijn eigen doelman Claudio Bravo en moest opnieuw revalideren. ,,Vincent is weer terug, maar dat heb ik dit seizoen al twee of drie keer gezegd'', zei Guardiola vrijdag. ,,Hopelijk blijft hij nu voor langere tijd fit.''

De nummer vier van de Premier League mist op Goodison Park tegen Everton de geschorste Fernandinho. Kevin De Bruyne was deze week ziek, maar kan volgens Guardiola meedoen tegen de ploeg van manager Ronald Koeman. Datzelfde geldt voor Leroy Sané.