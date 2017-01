Heerenveen mist Schaars, Ødegaard op de bank

HEERENVEEN - Stijn Schaars moet de eerste wedstrijd van sc Heerenveen na de winterstop overslaan. De 33-jarige aanvoerder van de Friese club heeft nog steeds last van zijn enkel en ontbreekt daardoor zaterdag tegen ADO Den Haag. Martin Ødegaard, het Noorse toptalent dat door Heerenveen is gehuurd van Real Madrid, begint in het Abe Lenstra-stadion op de bank.

Door ANP - 13-1-2017, 17:25 (Update 13-1-2017, 17:25)

Trainer Jurgen Streppel durft het niet aan om Ødegaard direct in de basis te laten debuteren op de plek van Schaars. Hij kiest waarschijnlijk voor Younes Namli of Morten Thorsby op het middenveld naast Yuki Kobayashi en Pelle van Amersfoort. Vanuit Noorwegen is de aandacht groot voor de achttienjarige huurling van Real Madrid. De wedstrijd tegen ADO wordt daar live uitgezonden.

Verdediger Jerry St. Juste maakt vermoedelijk zijn rentree bij de nummer vier van de eredivisie, nadat hij begin december een enkelblessure had opgelopen.