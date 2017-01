AZ met Haps in besneeuwde Adelaarshorst

ALKMAAR - AZ hervat het voetbalseizoen vrijdagavond in Deventer met Ridgeciano Haps in de basis. De linksback is door de medische staf fit genoeg bevonden om te starten tegen Go Ahead Eagles. Haps tobde in de laatste weken van de eerste seizoenshelft met fysieke problemen en miste daardoor de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen FC Twente.

Door ANP - 13-1-2017, 19:19 (Update 13-1-2017, 19:19)

AZ moet het wel stellen zonder de geblesseerde aanvoerder Ron Vlaar. De verdediger heeft nog steeds last van zijn kuit. Bij Go Ahead Eagles debuteren de nieuwelingen Pedro Chirivella en Elvis Manu zoals al aangekondigd door trainer Hans de Koning in de basis.

Het veld van de Adelaarshorst is vrijdagmiddag sneeuwvrij gemaakt en goedgekeurd door scheidsrechter Danny Makkelie. Anderhalf uur voor de aftrap, die om 20.00 uur staat gepland, begon het echter weer te sneeuwen.