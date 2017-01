Tottenham Hotspur laat West Bromwich kansloos

ANP Tottenham Hotspur laat West Bromwich kansloos

LONDEN - Tottenham Hotspur is zaterdag geklommen naar de tweede plaats in de Engelse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Mauricio Pochettino kende zaterdag in eigen stadion geen enkele moeite met West Bromwich Albion, dat met een nederlaag van 4-0 nog goed weg kwam.

Door ANP - 14-1-2017, 15:27 (Update 14-1-2017, 15:27)

Op aangeven van Christian Eriksen opende aanvaller Harry Kane met een hard en hoog schot de score in de twaalfde minuut. Eriksen verdubbelde in de 26e minuut, via verdediger Gareth McAuley, de voorsprong. Tottenham kreeg daarna nog enkele goede kansen op meer doelpunten in de eerste helft. Zo verdween de bal na een schot van Kane via de paal naast het doel. In de tweede helft scoorde Kane alsnog twee keer, in de 77e en 82e minuut: 3-0 en 4-0.

De Nederlandse aanvaller Vincent Janssen was door Pochettino buiten de selectie van de Spurs gelaten. Vorige week mocht hij in de bekerwedstrijd tegen Aston Villa vanaf het begin meedoen, maar de Oranje-international scoorde niet en werd na een uur spelen gewisseld. Tegen West Bromwich werd Janssen gepasseerd door zijn trainer.