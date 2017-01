Schaars weken uit roulatie

ANP Schaars weken uit roulatie

HEERENVEEN - Stijn Schaars kan voorlopig niet voor sc Heerenveen uitkomen. De middenvelder heeft zo veel last van zijn linkerenkel dat zijn pijnlijke gewricht in het gips is gezet. De routinier is de komende weken niet inzetbaar.

Door ANP - 14-1-2017, 19:29 (Update 14-1-2017, 19:29)

Volgens de medische staf van Heerenveen kampt Schaars met irritatie aan zijn enkel. Met gips om zijn enkel wordt hij min of meer gedwongen rust te houden.

De 33-jarige Schaars maakte in de eerste helft van het seizoen zo'n goede indruk bij sc Heerenveen dat hij werd uitgenodigd voor de interlands van het Nederlands elftal met België en Luxemburg. Tegen de Belgen viel hij uit met een kuitblessure.