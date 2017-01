Bosz vreest vertrek El Ghazi bij Ajax

ANP Bosz vreest vertrek El Ghazi bij Ajax

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz gaat niet voor een vertrek van Anwar El Ghazi naar het Franse Lille liggen. ,,Ik ben de trainer van Ajax en voor zulke dingen moet je bij Marc Overmars zijn'', zei hij zondag na de wedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1).

Door ANP - 15-1-2017, 18:11 (Update 15-1-2017, 18:11)

Bosz zou een vertrek van El Ghazi wel betreuren. ,,Want ik vond hem de laatste weken een heel goede indruk maken'', zei hij. ,,Maar dit gerucht is wel hevig. Ik geloof dat zelfs zijn zus het al heeft bevestigd dat er contact met Lille is.''

El Ghazi wilde na het duel met PEC Zwolle niet uitleggen waarom hij niet meer voor zijn kansen bij Ajax wil gaan. De aanvaller botste in de eerste helft van het seizoen met Bosz, waardoor hij in november voor straf met Jong Ajax moest spelen. Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj verlieten Ajax afgelopen maand ook al nadat ze hun basisplaats hadden verloren.