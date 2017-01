'Robben nog een jaar bij Bayern München'

ANP 'Robben nog een jaar bij Bayern München'

MÜNCHEN - Arjen Robben speelt ook volgend seizoen voor Bayern München. Volgens Duitse media zet de aanvoerder van het Nederlands elftal, die volgende week zijn 33e verjaardag viert, maandag zijn handtekening onder een nieuw contract bij de Duitse kampioen. De huidige verbintenis van Robben in München loopt komende zomer af. Vader en zaakwaarnemer Hans Robben was niet bereikbaar voor commentaar.

Door ANP - 16-1-2017, 12:10 (Update 16-1-2017, 12:10)

De aanvaller uit Bedum speelt sinds 2009 voor de 'Rekordmeister', waarmee hij al vele successen vierde. Hoogtepunt was de winst van de Champions League in 2013. Robben maakte in de finale tegen Borussia Dortmund kort voor tijd het winnende doelpunt (2-1).

Na een lange periode van blessureleed is de Groninger de laatste maanden weer fit. In tien competitiewedstrijden maakte hij vijf doelpunten voor de huidige koploper van de Bundesliga.