Cocu: klaar voor inhaalrace

EINDHOVEN - Phillip Cocu heeft iedereen rond PSV maandag op de nieuwjaarsreceptie van de club moed ingesproken. ,,Wij zijn klaar voor de inhaalrace'', zei de coach, waarmee hij aangaf dat de achterstand op Feyenoord en Ajax verre van onoverbrugbaar is.

Door ANP - 16-1-2017, 21:34 (Update 16-1-2017, 21:34)

In eerdere jaren onder Cocu haalde PSV na de winterstop meer punten dan voor de winterstop. Bovendien hervatte de Eindhovense kampioen het seizoen met een zege op Excelsior. ,,We moeten echter wel realistisch zijn'', vervolgde Cocu. ,,We hebben het niet meer in eigen hand.''

Verder werden op de bijeenkomst algemeen directeur Toon Gerbrands, sportmarketeer Bob van Oosterhout en ex-burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven officieel benoemd als bestuursleden van de PSV Foundation. De stichting is verantwoordelijk voor alle maatschappelijke projecten, die PSV (mede) organiseert.