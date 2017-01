Van Gaal: denk niet dat ik nog terugkeer

SCHEVENINGEN - Louis van Gaal denkt niet dat hij nog terugkeert als trainer. Dat zegt de succescoach maandagavond tegen De Telegraaf. Na zijn vertrek bij Manchester United vorig seizoen twijfelde hij nog. ,,Ik riep toen dat ik zou stoppen. Later heb ik dat slim veranderd in 'sabbatical'. Nu geloof ik niet dat ik nog terugkeer.''

Door ANP - 16-1-2017, 21:36 (Update 16-1-2017, 21:36)

Van Gaal zei dat gebeurtenissen in zijn familie zwaar hebben gewogen bij deze beslissing. Afgelopen maand verloor hij zijn schoonzoon. ,,Er is zoveel gebeurd in mijn familie, dan word je ook weer als mens met je neus op de feiten gedrukt.''