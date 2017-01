Luiz Adriano speelt verder bij Spartak Moskou

MOSKOU - Luiz Adriano zet zijn loopbaan voort bij Spartak Moskou. De Braziliaanse voetballer zette maandag zijn handtekening onder een contract bij de Russische koploper. Het is niet bekend hoelang Adriano in Moskou blijft spelen en welk bedrag daarmee gemoeid is.

Door ANP - 16-1-2017, 22:18 (Update 16-1-2017, 22:18)

De 29-jarige aanvaller komt over van AC Milan, dat hem in de zomer van 2015 overnam van het Oekraïense Sjachtar Donetsk. Bij Milan stond de international dit seizoen slechts één keer in de basis.