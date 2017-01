NAC huurt weer talent van Manchester City

ANP NAC huurt weer talent van Manchester City

BREDA - Het samenwerkingsverband met Manchester City heeft NAC Breda weer een nieuwe speler opgeleverd. De club uit de Jupiler League krijgt de rest van het seizoen de beschikking over James Horsfield. De 21-jarige Engelsman kan op meerdere posities achterin en op het middenveld uit de voeten. Hij treft in Breda met Ashley Smith-Brown, Brandon Barker, Thomas Agyepong en Manu Garcia vier andere talenten die door City in Breda zijn gestald.

Door ANP - 17-1-2017, 16:20 (Update 17-1-2017, 16:20)

Horsfield speelt al sinds zijn elfde in de jeugdopleiding van Manchester City. De Engelsman was onlangs op proef bij NAC en maakte toen een goede indruk op de nieuwe hoofdtrainer Stijn Vreven. Hij gaat met een nieuw contract bij Manchester City op zak naar Breda. De Engelse club maakte dinsdag bekend dat Horsfield nu tot medio 2018 vastligt.